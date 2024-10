Sci azzurro in lutto, è morta la 20enne Matilde Lorenzi

La caduta in allenamento si è rivelata fatale. Matilde Lorenzi, promessa dello sci alpino italiano, è morta all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Era stata ricoverata dopo essere caduta lunedì 28 su una pista della Val Senales dove stava svolgendo una seduta in preparazione alla stagione agonistica.

Lorenzi, che avrebbe compiuto vent’anni il prossimo 15 novembre, era originaria della provincia di Torino, è cresciuta sciisticamente sulle piste del Sestriere e gareggiava con i colori del Centro Sportivo Esercito. A dare conferma della morte è stato, per questo motivo, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Inquadrata da anni nelle nazionali giovanili, Lorenzi era uno dei talenti più interessanti per lo sci azzurro nelle discipline veloci: gareggiava stabilmente nelle prove di Coppa Europa (la competizione che storicamente porta gli atleti verso la Coppa del Mondo) e nel marzo scorso aveva colto il successo più importante della carriera. A Sarentino, in Alto Adige, si era laureata campionessa italiana assoluta di SuperG battendo Laura Pirovano e Nicol Delago.

L’incidente fatale è avvenuto nella mattinata di lunedì durante una prova veloce: Matilde ha perso il controllo degli sci e ha sbattuto in maniera molto violenta la testa sulla pista. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il ricovero d’urgenza in rianimazione a Bolzano non è bastato a salvarle la vita. Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali.