Pro Patria – Lecco in diretta

Seconda partita settimanale per la Pro Patria che torna allo stadio Speroni di Busto Arsizio dopo il pareggio casalingo contro il Trento di martedì. I tigrotto bianco-blu ospitano il Lecco in un derby ancora più infuocato del solito dopo lo 3 a o lariano dell’andata. Gara fondamentale anche in ottica salvezza, con la Pro Patria bisognosa dei tre punti per allontanarsi della zona playout. Fischio di inizio alle 14:30

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog (per visualizzare meglio clicca QUI). Potrete seguire il nostro live commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.