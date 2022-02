Progetto Concittadino Varese presenta i delegati nelle commissioni

Oggi, sabato 26 febbraio, ai Giardini di Villa Mirabello di Varese i consiglieri comunali di Progetto Concittadino Dino De Simone e Maria Grazia D’amico, insieme all’assessore alla Cultura Enzo Laforgia hanno presentato le delegate e i delegati delle Commissioni che si sono appena costituite in consiglio comunale dopo l’avvio del Galimberti bis.

«Progetto Concittadino crede nella partecipazione collettiva e nelle competenze professionali e tecniche dei nostri delegati – commenta Dino De Simone – e di tutte le persone che collaborano quotidianamente e con passione nei gruppi di lavoro permanenti, dall’urbanistica alla mobilità, dall’agricoltura alle politiche sociali. Quello che presentiamo non è un “numero chiuso” di partecipanti: chiunque voglia contribuire alla nostra idea di città è benvenuto»

«Con l’inserimento di nuovi nostri rappresentanti nell’Istituzione locale – spiega Maria Grazia D’Amico – vogliamo dare un apporto concreto al lavoro di Giunta e Consiglio, in coerenza con i valori e gli obiettivi espressi in campagna elettorale. Le finalità di questa scelta sono duplici: innanzitutto perchè io e Dino intendiamo avvalerci di persone con competenze specifiche in ogni commissione, e poi perchè vogliamo che progetto concittadino si apra alla città con la maggiore condivisione della discussione possibile. Vogliamo infatti porci in costante ascolto delle Cittadine e dei Cittadini per trasformare le loro richieste in proposte concrete da sottoporre alle Commissioni affinché diventino progetti per l’Amministrazione».

I DELEGATI DI PROGETTO CONCITTADINO PER LE COMMISSIONI

Marco Fazio per la commissione Bilancio.

Lorenzo Serafin per la commissione Lavori Pubblici.

Eva Pugina per la commissione Cultura.

Giovanna Bianchi per i Servizi educativi.

Giacomo Mastrorosa per la commissione polizia locale.

Elena Provenzano per le Attività produttive.

Mauro Sarzi Amadè per la commissione area vasta.

Andrea Cazzolaro per la commissione Politiche giovanili e sport.

Cecilia Santo per la commissione ambiente.

Lorenzo Fronte per la commissione servizi sociali

Marina Micheli per la commissione urbanistica

In commissione 1 (ìAffari Generali, Affari Legali, Servizi Civici, Gestione Personale, Rapporti con i Quartieri, Rapporti con l’Università, Digitalizzazione, Partecipazioni) ci saranno

Dario Della Noce e Natalino Bianchi ad affiancare Dino De Simone per le materie di propria competenza.

