Rally dei Laghi da sogno per Andrea Spataro, finale da incubo per Giò Dipalma

È un guasto tecnico a decidere in extremis il 30° Rally dei Laghi: la corsa, comandata – quasi dominata – per sei prove su sette da Giuseppe “Giò” Dipalma, finisce improvvisamente e in via definitiva nelle mani di Andrea Spataro. A tradire il 31enne di Malnate (navigato da “Cobra”) è la rottura dell’idroguida alla fine della sesta prova, una disdetta che ha costretto l’equipaggio della Polo numero 3 ad affrontare in emergenza l’ultimo tratto cronometrato sul quale Spataro ha centrato vittoria parziale e finale.

Un vincitore, comunque, degnissimo: classe 1986, luinese trapiantato in Val d’Intelvi, Andrea Spataro (affiancato dalla fidanzata Alessia Muffolini) ha disputato un’ottima gara “macchiata” solo da un lungo al termine del Cuvignone 1 che gli aveva fatto perdere secondi preziosi. A parte quell’errore però, il luinese ha messo in carniere tre prove speciali ed ha sempre tenuto a tiro Dipalma dopo avere messo sufficiente margine tra sé e gli altri due pretendenti al podio. Il successo al “Laghi” è già pesantissimo per Spataro anche in ottica Coppa Rally di Zona, una competizione vinta lo scorso anno a livello locale grazie alla quale aveva partecipato alle finali nazionali.

Ora la consacrazione (e il risarcimento per almeno un paio di colpi di sfortuna patiti in passato), in una gara come previsto dominata dalle vetture targate Varese. Dietro alla Skoda di Spataro (Erreffe) e alla Polo di Dipalma (HK Racing) si sono piazzate saldamente le altre due Fabia R5 di Beppe Freguglia e Filippo Pensotti che si sono rincorsi per tutto il rally dando vita a un bel duello con, però, il besnatese sempre avanti nella generale. Un peccato che entrambi corrano molto poco nell’arco dell’anno (Freguglia era fermo dall’autunno 2019) vista la qualità che mettono sempre sull’asfalto in questa gara.

A completare il quadro della top 5 il pilota per certi versi più atteso, Andrea Crugnola: il campione d’Italia 2020 – con l’esordiente Andrea Sassi – è riuscito nell’impresa di portare al quinto posto una “piccola” Peugeot 106 della SMD Racing nonostante un tempo imposto sul primo Cuvignone. “Cru” ha scelto di partecipare comunque al “Laghi” nonostante l’imminente inizio del CIAR e l’allenamento è stato ottimale in vista del “Ciocco”. Crugnola ha guidato con la consueta classe, non ha mollato mai rivaleggiando con vetture ben più prestanti (e moderne) arrivando a ottenere anche il successo tra le due ruote motrici. Se serviva una conferma della sua forma in ottica tricolore, è arrivata senza dubbio.

Alle spalle di Crugnola le tre Fabia R5 dei valtellinesi Fiorenti e Varisto tra i quali si è inserito il ligure Fredducci, piloti che torneranno a essere rivali di Spataro nella classifica del CRZ ma che avevano poca esperienza su un tracciato selettivo come quello disegnato tra Sette Termini, Cuvignone e Valganna. A completare la top ten altri due veterani di questa gara che premia la costanza: il cuvegliese Barsanofio Re – nono – che ha vinto la S16 e il valtellinese Marco Gianesini primo di A7. Menzioni dovute allo svizzero Daldini per la Rally4 e per Cambiaghi in R3, ma per tutte le classi minori rimandiamo al consueto elenco con i premiati.

Il bilancio finale del “Laghi” è dunque benevolissimo verso i motori della provincia dei Sette Laghi che da alcuni anni sta attraversando un momento di grazia come dimostrano i vari titoli centrati dai nostri piloti. Spiace per le “porte chiuse” volute dalle autorità che hanno solo arginato, ma non fermato del tutto, la voglia di sport da parte degli appassionati. Una situazione che poteva essere gestita meglio (o, almeno, per tempo) perché l’organizzazione ha dato ancora prova di bravura e attenzione ai tanti aspetti che compongono una prova del genere. E comunque, fatto 30 si farà 31 sperando che nel 2023 tutti i limiti saranno tolti e si torni a respirare anche a bordo strada l’aria del grande evento.