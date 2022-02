Sconto del 50% sulla Tari del 2021 a Busto Arsizio, ecco chi ne ha diritto

Il Consiglio comunale, riunito lunedì sera, ha approvato all’unanimità la riduzione del 50 per cento della Tari dovuta per il 2021 a favore delle utenze non domestiche colpite dalla crisi economica determinata dalla pandemia e interessate da chiusure obbligatorie stabilite dalle norme emanate durante il periodo di emergenza.

«Con l’approvazione del provvedimento – ha spiegato l’assessore al Bilancio Maurizio Artusa – abbiamo raggiunto l’obiettivo di massimizzare l’impiego del fondo messo a disposizione dal governo, pari a 769.044,88 Euro; prevediamo infatti di utilizzarlo al 94 per cento consentendo alle realtà del territorio di beneficiare di un ristoro utile al proseguimento dell’attività.

Il provvedimento, oggetto di un proficuo confronto tra tutte le forze politiche, prevede che la riduzione del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 (quota fissa + quota variabile), sia applicata a due situazioni:

1) alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, così come stabilito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute, emanate durante il periodo pandemico e, da ultimo, dal Decreto interministeriale 9 settembre 2021 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, sino ad esaurimento del fondo stanziato.

Agli aventi diritto, individuati in base ai codici ATECO rientranti nelle previsioni di legge, verrà effettuato d’ufficio il ricalcolo del dovuto ai fini TARI 2021. Agli utenti interessati verrà quindi, a breve, trasmesso, tramite PEC, un nuovo avviso completo dei moduli per il versamento del tributo ancora dovuto.

Eventuali crediti, per i contribuenti che hanno già effettuato il versamento, saranno oggetto di compensazione sul dovuto TARI anno 2022;

2) alle utenze non domestiche, che non abbiano presentato nel termine del 31/12/2021, domanda di riduzione del 50% in seguito a diminuzione del fatturato, così come previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 40/2021. Apposita istanza dovrà essere presentata tramite il modello reperibile sul sito del Comune di Busto Arsizio al link https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B300 voce 3.1.k

Contatti: Ufficio TARI Tel 0331-390212 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì – e-mail tari@comune.bustoarizio.va.it