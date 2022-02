Il sindaco di Inarzo: “Ringrazio Alfa per aver risolto rapidamente il danno alla rete idrica”

A Inarzo sono stati due giorni di lavoro intenso e senza interruzioni per aggiustare una tubatura che aveva provocato una dispersione idrica e qualche disagio ai cittadini. Ma oggi, venerdì 25 febbraio, la situazione si è finalmente risolta e anche la strada provinciale 53, chiusa all’incrocio di via I Maggio durante l’intervento alla rete, è stata riaperta.

«Voglio ringraziare pubblicamente Alfa per l’intervento celere che ha permesso di sistemare il danno alla rete idrica del paese – dice il sindaco Fabrizio Montonati– Gli addetti hanno lavorato velocemente e con professionalità consentendoci di riportare l’acqua nelle case dei cittadini, non solo di Inarzo ma anche di Cazzago Brabbia: anche loro in questi giorni hanno dovuto sopportare qualche disagio a causa di improvvise interruzioni di erogazione. Ringrazio anche i cazzaghesi per la pazienza».

Da oggi sulla sp 53 si torna quindi a circolare senza problemi.