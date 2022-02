Sms di banche associati a un link. Non cliccate è una truffa

In questi giorni sono arrivati alla redazione segnalazioni di strani messaggi sms da parte di banche ai propri clienti. Si tratta di una truffa realizzata mediante un sms di phishing che invita a cliccare sul link. Il messaggio in genere riporta: «La sua app risulta associata ad un nuovo dispositivo di Lugano».

Il link rimanda a un sito clone della banca, sviluppato per rubare le credenziali di accesso. Insomma, attivare quel link e rispondere è come dare le chiavi di casa ai ladri.

In questi casi è opportuno che il cliente non interagisca in alcun modo con il messaggio e che lo cancelli. Nel caso in cui il cliente abbia cliccato il link o inserito le credenziali di accesso è importante che invii una tempestiva segnalazione alla propria banca per ricevere istruzioni in merito.

Qualcuno già nella giornata di ieri è andato nella filiale della propria banca per chiedere spiegazioni dell’accaduto.