Il torneo di basket “Giovani Leggende” tornerà nel 2023

Il “Giovani Leggende” 2022 non ci sarà. L’apprezzato torneo di basket giovanile varesino dedicato alla categoria under 16, erede della lunga tradizione del “Rizzi” e del “Barilà”, anche per quest’anno non verrà disputato. Lo spiega in un comunicato il Comitato Organizzatore che è formato dall’associazione “Il basket siamo noi”, dai “Bugs Malnate” e dagli “Amici di Paul”.

«La gestione dell’emergenza sanitaria ha reso complesso attuare un’adeguata programmazione e quindi il torneo verrà rimandato al prossimo anno. Riteniamo infatti riduttivo non poter sfruttare le potenzialità di un evento che è molto più di un torneo di pallacanestro e siamo persuasi che un riadattamento, in funzione della situazione, implicherebbe non soltanto un ridimensionamento delle aspettative ma un vero e proprio stravolgimento delle intenzioni originarie e delle finalità perseguite attraverso questa meravigliosa festa del basket».

Gli organizzatori parlano, comprensibilmente, di “decisione sofferta” ma anche della volontà di ripartire il prossimo anno a vele spiegate, con grande entusiasmo e slancio, coinvolgendo un numero ancora maggiore di squadre. «Vogliamo che Il Giovani Leggende torni ad essere la prestigiosa passerella su cui si sono esibiti moltissimi talenti (tra gli altri, addirittura LeBron James ndr) e, al contempo, un’opportunità per veicolare quei valori che, già incarnati dalla pallacanestro, possono essere esaltati e amplificati proprio grazie al contesto e all’organizzazione che l’hanno da sempre caratterizzato. Siamo infatti convinti che l’arrivo a Varese di ragazzi provenienti da tutto il mondo e la consuetudine di ospitarli nelle nostre case, sia un’esperienza unica e irrinunciabile che permette di creare legami e amicizie durature, di accorciare le distanze attraverso la convivenza delle differenze e di bilanciare le dimensioni della competizione e della collaborazione, contribuendo di fatto alla crescita personale e sportiva dei ragazzi».

Va ricordato che, per lo meno, la “fame” di tornei giovanili di alto livello sarà comunque saziata visto che a inizio aprile Varese ospiterà il concentramento dell’Eurolega Giovanile che metterà in palio un posto per le Final Four della massima competizione cestistica del continente. In quel caso l’organizzazione è in capo alla Academy Pallacanestro Varese con le partite tutte in programma alla Enerxenia Arena.

Il Giovani Leggende manterrà comunque aggiornato il sito ufficiale dando appuntamento per il 2023.