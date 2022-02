Un nuovo giardino per la materna ex Umberto I di Malnate

“Con grande soddisfazione, possiamo finalmente ufficializzare la notizia che la Scuola Materna Malnate, già Umberto I, ha acquistato l’intera area verde, di circa 1190 mq, sita in Via I Maggio e posta accanto all’edificio scolastico esistente”.

Si sono da poco chiuse le iscrizioni e arriva una notizia importante per le famiglie, i bambini, gli educatori della storica scuola di Malnate.

“L’acquisto in questione – raccontano in una nota – ha definito un’aspettativa ultratrentennale mirata all’ampliamento del giardino, con una trattativa che ha visto come protagonisti nel corso degli anni, da un lato, la nostra Scuola e, dall’altro, la famiglia milanese che deteneva la titolarità di quel terreno da sempre. Il rallegramento correlato a questa acquisizione appare duplice, in quanto consentirà ai nostri bambini di ottenere uno spazio all’aperto, addirittura raddoppiato rispetto a quello attuale, ed, inoltre, il beneficio di questa ampia area verde costituirà un vantaggio per l’intero territorio malnatese, che vedrà in questo modo sottratto all’edificazione ed opportunamente salvaguardato un patrimonio verde ubicato proprio nell’area centrale del nostro Comune”.

La positività dell’operazione acquista anche una valenza ulteriore e riempie di orgoglio perché “possiamo, altresì, orgogliosamente dare atto che l’avvenuta acquisizione, in proprietà esclusiva della nostra Scuola, di questa considerevole, nuova superficie ha, altresì, permesso alla Scuola Materna Malnate di diventare una delle Scuole di infanzia dotate di maggior spazio all’esterno di tutta la provincia di Varese. E’ un beneficio che resterà alla nostra Scuola, ma che ha un’immediata e positiva ricaduta su tutti i nostri piccoli utenti e, naturalmente, sulle loro famiglie”.