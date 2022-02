Ventenne si ustiona sul posto di lavoro, è grave

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 24 febbraio). Un ragazzo di 20 anni è rimasto ustionato mentre stava lavorando in una officina meccanica in Via Ugo Foscolo, a Besozzo.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all’Ospedale Niguarda di Milano. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, gli uomini di Ats Insubria e i carabinieri di Varese che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(foto di repertorio)