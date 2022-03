Il 1° aprile nell’Aula Magna Granero Porati, in via Dunant 3 a Varese, dalle 17 alle 19 è in programma anche un altro evento del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate (Dista): «Accorciamo le Dista…nze. Dalla ricerca alla cooperazione: un sodalizio per la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali», con aperitivo a base di prodotti tipici libanesi.

L’incontro, coordinato dai professori Adriano Martinoli e Damiano Preatoni, è dedicato a natura, fauna e biodiversità in alcuni Paesi di grande importanza strategica per la tutela dell’ambiente come il Myanmar, il Libano e la Tanzania, dove da alcuni anni il Dista, in collaborazione con Istituto Oikos onlus, sta svolgendo ricerche sulla biodiversità e, nel contempo, sta operando con le popolazioni locali per incrementare la consapevolezza del valore delle risorse naturali e del loro utilizzo sostenibile.