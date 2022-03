Ad aprile inizia il corso di economia civile

Ad aprile inizierà il corso online di management civile, il percorso di alta formazione, organizzato da Sec (Scuola di Economia Civile) in collaborazione con la Liuc- Università Cattaneo.

Il percorso intende offrire gli strumenti per elaborare nuovi modelli d’azione, prassi e strategie nella gestione operativa di aziende, organizzazioni non profit, amministrazioni pubbliche e ogni tipo di aggregazione che voglia mettere la persona al centro della propria azione. Obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di promuovere una visione dell’economia che implichi il coinvolgimento personale e responsabile nella soluzione ai problemi. (nella foto Massimo Folador professore di Business Ethics alla Liuc Business School)

Il percorso è rivolto a imprenditori, liberi professionisti, manager di piccole, medie e grandi imprese. Iscrizioni fino a lunedì 11 aprile.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.scuoladieconomiacivile.it/corsi-sec-offerta-formativa/