“Adotta un’ambulanza” dell’Sos Valbossa

Riceviamo e pubblichiamo

Adotta un’ambulanza per la SOS Valbossa Azzate. La nostra associazione è sempre stata in prima linea, sia prima che durante l’emergenza pandemica scoppiata ormai 2 anni fa.

Il nostro impegno durante l’emergenza sanitaria non ha intaccato il nostro voler essere presenti anche nei servizi prenotati. Cosa sono per noi? Sono quelli che permettono alle persone di fare visite di controllo, seguire terapie, andare agli appuntamenti per la dialisi o per delle analisi. Questi servizi non devono essere messi in secondo piano dalla pandemia che sta colpendo il paese, perché per alcuni sono fondamentali.

Adotta un’ambulanza è un progetto per aiutaci a mantenere il nostro impegno sul territorio, comprando un nuovo mezzo per continuare ad esserci. Un tuo piccolo gesto ha un valore enorme per tutti noi.

Come donare?

Tramite bonifico bancario:

– IBAN IT22 F030 6909 6061 0000 0062288 intestato PUBBLICA ASSISTENZA SOS DELLA VALBOSSA ODV

Causale Donazione Adotta un’ambulanza – cognome e nome

Per qualunque informazione potete contattarci:

• Al numero: 0332.890244

• Ai nostri indirizzi di posta: info@sosdellavalbossa.it –

sosdellavalbossa@sosdellavalbossa.it