Bersagliata con sassi e bottiglie una carrozza d’epoca alla stazione di Luino

Stazione di Luino terra di nessuno: l’allarme lanciato dall’associazione “Verbano express” che per l’ennesima volta è costretta a denunciare i vandalismi subiti da alcuni giovani noti che si ubriacano e rompono ogni cosa che capita loro a tiro.

Proprio come successo qualche giorno fa con una carrozza d’epoca recentemente restaurata presa di mira da bottiglie di birra infrante contro i vetri e pesantemente vandalizzata.

L’associazione, fatta da volontari, chiede un aiuto alla società civile e alle istituzioni.

«E’ evidente che a questi giovani, oltre ad una ragione di vita, manchi un’educazione, anche minima, ma non siamo certo noi a poter porre rimedio, dove famiglia e scuola hanno fallito.

Il problema è che il gruppo di idioti è sempre lo stesso, ben definito ed utilizza sempre il solito modus operandi, ubriacarsi lungo i binari, con l’effettiva pericolosità di finere prima o poi travolti da un treno, (speriamo non si debba mai dire, l’avevamo detto) e rompere la noia devastando le vetture del museo. Non esiste al mondo, in aree civilizzate, un museo che viene sistematicamente sfasciato da un gruppo ben definito di imbecilli, questo però mina la nostra esistenza; noi non riceviamo sovvenzioni pubbliche, noi esistiamo grazie all’opera dei nostri volontari ed ai modesti introiti derivati dalle nostre ben conosciute ed apprezzate gite», dicono dall’associazione di appassionati di trasporti.

La vettura presa di mira era un “Modello diecimila“ anni ‘20 del Novecento presa a sassate, vanificando così il duro lavoro di restauro fatto dalla associazione che aveva riportato la carrozza al suo antico splendore, ripristinando velluti e le antiche fusioni.