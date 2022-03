Busto Arsizio, Partito Democratico a confronto sulla riforma sanitaria regionale

Sono passati ormai due anni dall’inizio della pandemia di COVID-19 nel nostro paese, i cui effetti in termini sanitari, economici e sociali non sono ancora del tutto stati superati. In questo contesto si inserisce la riforma sanitaria regionale che, alla luce di quanto accaduto, intende farsi carico della revisione dell’assistenza sanitaria locale con una particolare attenzione ai servizi di prossimità, così come previsto anche dal legislatore nazionale.

“Sanità e territorio: dalla riforma sanitaria regionale alle Case di Comunità” è questo il titolo dell’iniziativa pubblica – dibattito in programma mercoledì 23 marzo alle ore 20.45 presso la Sala Camino di Villa Calcaterra per illustrare i pro e i contro del processo di riforma e ragionare insieme sulle esigenze del territorio.

Parteciperanno in qualità di relatori il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico in commissione sanità Samuele Astuti, il già Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’ASST Sette Laghi Giulio Minoja e il professor Vincenzo Salvatore, ordinario di diritto dell’Unione Europea all’Università degli studi dell’Insubria.

Per chi desiderasse partecipare all’incontro in presenza è gradita la prenotazione all’indirizzo e-mail pd.bustoarsizio@gmail.com. L’accesso libero sarà garantito previa esibizione del green pass e dotazione di mascherina FFP2 fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà comunque effettuata la ripresa in streaming sulla pagina facebook del Partito Democratico Busto Arsizio.