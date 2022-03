Cade dalla moto a Gentilino, grave un uomo di 41 anni

Un 41enne è rimasto ferito in modo grave nel pomeriggio di domenica 27 marzo, in seguito a un incidente stradale avvenuto in Canton Ticino, in località Gentilino.

L’uomo, residente nel Luganese, stava percorrendo via Sant’Abbondio in direzione di Sorengo in sella alla sua motocicletta; per cause da accertare, ha però perso il controllo del mezzo affrontando una curva sulla sinistra finendo così a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e quelli della Polizia comunale Ceresio Sud oltre ai soccorritori della Croce Verde hanno prestato le prime cure al motociclista per poi trasportarlo in ospedale dopo avere diagnosticato ferite gravi.