“Cerco due cani portati in un allevamento del Varesotto”

Questo appello è di una signora di Bologna che qualche tempo fa era era stata incaricata da una persona di accudire due cani che si trovavano nella casa della madre. La signora li ha accuditi e ci si è pure affezionata, come spesso accade. Un giorno, tornata nella casa per dare da mangiare alle due bestiole, ha avuto l’amara sorpresa: i cani non c’erano più ad accoglierla come sempre. La donna naturalmente ha chiesto spiegazioni che sono arrivate immediatamente: «Non preoccuparti sono da amici in un allevamento a Varese».

Se avete visto questi due cani o avete notizie in merito mettetevi in contatto con la redazione di Varesenews (redazione@varesenews.it)