Compra un’auto ma è una truffa: denunciato un uomo a Gallarate

Un cittadino italiano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per una truffa ai danni di una donna cui aveva venduto la propria autovettura.

Compravendita che si è rivelata assai indigesta per l’acquirente, una cinquantenne originaria della Colombia: oltre ad aver pagato 2mila euro all’uomo, ha dovuto sborsarne altri 1000 per svincolare il veicolo dal fermo fiscale. Il fatto è avvenuto all’inizio di settimana scorsa.

L’indagine da parte della Polizia Locale di Gallarate è scattata nel momento in cui, avviate le procedure per il recupero del veicolo oggetto di confisca, gli agenti si sono accorti che l’autovettura non era più nella disponibilità del proprietario. Quest’ultimo, infatti, dopo aver subito il sequestro del mezzo poiché privo di copertura assicurativa, ha pensato bene di disfarsene mettendolo in vendita.

La pattuglia, impegnata nel corso di un servizio di presidio del territorio, è riuscita a intercettare l’auto lasciata in sosta in una zona periferica di Gallarate: è stata recuperata e sottoposta a un nuovo provvedimento di sequestro, per poi essere affidata all’agenzia del demanio. L’ignara acquirente, una volta compreso quanto accadutole andata al comando di Polizia di Gallarate per raccontare agli investigatori di essere stata vittima di un raggiro: ha raccontato di aver firmato una “scrittura privata” attraverso cui il venditore si impegnava a liberare l’automobile dai vincoli dai quali risultava gravata.

Promesse mai rispettate, nonostante i continui tentativi della vittima di stipulare un regolare passaggio di proprietà. L’uomo dovrà ora rispondere di diverse accuse: oltre alla truffa, la Polizia Locale ha ritenuto sussistano in capo all’indagato responsabilità penali in ordine ai reati di sottrazione e violazione di cose sottoposte a sequestro.