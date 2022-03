Domenica 10 aprile torna la Mezza dei Boschi di Uboldo

Torna dopo due anni di stop la Mezza dei Boschi di Uboldo. La manifestazione podistica non competitiva tra i boschi e le campagne del parco dei Mughetti si terrà domenica 10 aprile.

È organizzata dall’atletica Libertas Uboldo e dall’associazione sportiva Astra, con il patrocinio del Comune del paese. Tre i tipi di percorsi previsti: 21,09 chilometri, 10,54 chilometri e 2,63 chilometri.

Per partecipare alla manifestazione è previsto un contributo di 10 euro, mentre per tutti i nati dopo il 2008 la partecipazione è gratuita. Parte del ricavato sarà devoluto all’A.I.S.L.A., l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

La partenza è prevista per le ore 9:30 dalla Fattoria Leva, in via Cerro ad Uboldo. Sarà possibile pre-iscriversi il 9 aprile dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso l’area sport di via Manzoni o direttamente il 10 aprile dalle ore 8:00 alle 9:00.

