Il Duomo di Como si illumina per la pace

“Preghiamo per la pace”. Da ieri sera questa frase appare proiettata sulla facciata della Cattedrale di Como.

Un invito universale, rivolto a tutti, di unirsi alla preghiera lanciata da Papa Francesco per invocare il dono della Pace fra Russia e Ucraina.

L’iniziativa di illuminare la facciata del Duomo con un messaggio che invita alla concordia è di Amici di Como, Consorzio Como Turistica, Curia Vescovile con S.E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Como, e il Capitolo della Cattedrale.

Anche da Como, quindi, si leva il grido di chi vuole stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino per sentirci tutti fratelli ed implorare la fine di tutte le guerre. “Preghiamo ardentemente per la conversione dei cuori – è stato l’appello del Vescovo nei giorni scorsi -, cominciando da noi stessi, e per il dono della pace”.