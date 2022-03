Gavirate contro la guerra: mobilitazione in piazza davanti al Comune

Ha raccolto anche l’adesione del’Amministrazione comunale di Gavirate, dell’ANPI di Gavirate e Besozzo e di altre e Associazioni del territorio l’invito partito dal consigliere Roberto Zocchi per un presidio contro la guerra in Ucraina.

si mobilita contro la guerra in Ucraina.

L’appuntamento è per le 19 di oggi, mercoledì 2 marzo, nella piazza del Comune in Gavirate.

Il consigliere comunale aveva spiegato sarà un momento di incontro, raccoglimento e riflessione sui tragici eventi che stanno colpendo la popolazione ucraina.

Nella speranza che questa barbarie termini al più presto, dando a tutti il mio più caloroso arrivederci a mercoledì, saluto con una citazione di un celebre “Gaviratese”

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

per esempio, la guerra»