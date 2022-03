Gli alunni di Azzate in campo per la pace

C’è un albero all’ingresso della scuola primaria di Azzate. Un albero con un’altalena e sopra una bimba che si dondola. È lì da molto tempo e accoglie i nuovi alunni e quelli che varcano la soglia ogni giorno. Ora è diventato un albero della pace.

«L’idea è nata subito dopo carnevale – spiega uno dei referenti della scuola primaria – Per la sfilata comune e associazioni avevano addobbato un camioncino con i simboli della pace. Un bel lavoro e dispiaceva, una volta, smontato gettarlo via. Così hanno offerto di donarci le decorazioni. Noi abbiamo accettato volentieri e abbiamo deciso di addobbare l’albero con il simbolo della pace donato dall’associazione genitori; quindi abbiamo chiesto ad ogni classe di realizzare dei fiori di carta da applicare sul nostro “vecchio albero” con alcuni pensierini».

E così l’albero giorno dopo giorno è “sbocciato” ed è diventato un albero della pace. Accanto c’è un pensiero di Maria Montessori: “tutti parlano di pace ma nessuno educa alla pace. A questo mondo, si educa per la competizione, e la competizione e l’inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace”.

Ed è proprio con questo spirito che gli alunni delle scuole di Azzate si sono mossi concretamente con il progetto “Dona Cibo” del Banco di solidarietà. «Alla primaria e alle medie i ragazzi stanno raccogliendo alimenti non deperibili che vengono portati a scuola e messi in grandi scatoloni – spiega ancora il referente -. Venerdì 25 marzo gli alunni prepareranno le confezioni che poi saranno distribuite dalle associazioni che si occupano di dare assistenza alle famiglie in difficoltà». Un gesto semplice per educare alla pace e alla solidarietà.