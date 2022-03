La cooperativa Progetto98 raccoglie fondi: “Vogliamo implementare il nostro ecommerce”

Riprendersi la vita dopo il coma? E’ possibile. La cooperativa sociale Progetto98 di Busto Arsizio lancia una raccolta fondi per sostenere le postazioni formative occupazionali di giovani con disabilità acquisita. L’obiettivo è quello di potenziare l’attività di social commerce per vendere libri usati online attraverso la piattaforma di crowdfunding “Rete del Dono”.

Norma Mazzetto, presidente di Progetto98, la descrive così: «Vorremo creare un luogo fisico ben strutturato e organizzato, in cui i nostri ragazzi possano gestire al meglio un’attività di vendita online di libri usati, già avviata qualche tempo fa. Si chiama Progetto98 Social Commerce: è un negozio ben posizionato su ebay, che vanta il 100% di feedback positivi, a riprova dell’impegno e della passione di tutti. Come per qualsiasi attività, anche per la nostra è arrivato il momento di implementare gli strumenti a disposizione e soprattutto di garantire la continuità del lavoro svolto sino ad ora. Il recupero dopo il coma non è un percorso facile, va supportato e sostenuto per garantire un futuro possibile in cui la persona disabile possa realmente recuperare un ruolo sociale».

Progetto 98 è una Cooperativa Sociale impegnata nella riabilitazione sociale di persone con disabilità acquisita da trauma cranico o ictus ed è soprattutto un luogo in cui le persone trovano nuove opportunità. Una di queste è proprio la possibilità di impegnarsi in attività di lavoro svolte all’interno di laboratori della cooperativa.

Il laboratorio social commerce vede impegnato un team di giovani disabili in formazione coordinati da un educatore professionale. In questo caso il lavoro che svolgono è finalizzato alla vendita di libri usati donati alla Cooperativa da privati o aziende: si parte dalla selezione e catalogazione dei testi, per passare poi alla pubblicazione online e alla successiva fase di spedizione.

La raccolta fondi lanciata da Progetto98 ha come obiettivo prioritario di poter coprire le spese di un ecommerce manager che coordini il team rendendo sempre più agile l’attività, oltre naturalmente di poter acquistare alcune strumentazioni di lavoro necessarie ai ragazzi, come computer, scaffalature, macchina fotografica. Tutte le informazioni sono state inserite in un progetto lanciato sulla nota piattaforma di crowdfunding “Rete

del Dono”.

Carlo Fanton – Responsabile del progetto social commerce – conclude: «Riceviamo moltissime donazioni di libri, ma necessitiamo anche di una struttura adeguata alla gestione del negozio online».

Chi sono

Progetto 98 è una cooperativa sociale di servizi alla persona, con sedi operative in provincia di Varese, nelle città di Busto Arsizio e Somma Lombardo. È attiva da settembre del 1998.

Numerose le figure professionali presenti: educatori professionali, assistenti sociali, operatori socio sanitari, psicologi, neuropsicologi, psichiatri, fisioterapisti, maestri d’arte. Sostengono persone con disabilità acquisita e le loro famiglie, realizzando percorsi finalizzati all’autonomia, al mantenimento delle capacità acquisite e al potenziamento di quelle residue. La cooperativa sociale Progetto 98 offre ai suoi utenti, giovani e adulti, soluzioni diurne (CSE) e residenziali. Dal 2011 operiamo in sinergia con l’Associazione di volontariato Per andare oltre onlus e la Fondazione Casa Amica di Somma Lombardo.