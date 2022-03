Lavori in programma a Luino, incontro pubblico con Alfa Srl e Comune

Questo incontro sarà il primo di una serie di altri incontri periodici per aggiornare tutta la cittadinanza in merito allo stato di avanzamento dei lavori

Nella giornata di martedì 5 aprile, con inizio alle ore 18.00, si terrà presso la Sala Giovanni Reale a Palazzo Verbania un incontro con Società Alfa S.r.l. e l’amministrazione comunale di Luino, per discutere ed esporre nel dettaglio ai cittadini, sui lavori riguardanti la rete fognaria e la vasca di prima raccolta delle acque in Piazza Libertà, per una visione condivisa di questo importante strumento di strategia e di rispetto ambientale del nostro territorio.

Saranno presenti all’incontro: il Direttore dei lavori, i tecnici di Alfa S.r.l. e i tecnici del Comune di Luino.

Questo incontro sarà il primo di una serie di altri incontri periodici per aggiornare tutta la cittadinanza in merito allo stato di avanzamento dei lavori.

L’impegno di Alfa S.r.l. (Società Pubblica), a tutela dell’ambiente rappresenta un investimento economico e tecnico che supera i 5.000.000,00 di euro, impegno al quale si aggiungerà successivamente anche un potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione per una cifra altrettanto considerevole.

La massima condivisione con la cittadinanza sarà comunque garantita dalla trasmissione in streaming dell’evento (accessibile da tutti i dispositivi, compresi cellulari e tablet), tramite la piattaforma Civicam del Comune:

https://luino.civicam.it/