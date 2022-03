Lega in piazza con banchetti e gazebo per raccogliere firme contro la mancanza di medici di base

Sabato 19 e domenica 20 marzo, tornano i banchetti e gazebo della Lega nella provincia di Varese per raccogliere firme contro la mancanza di medici di medicina generale.

«Lo scorso weekend abbiamo ottenuto un ottimo riscontro dai cittadini e siamo riusciti a coprire bene tutto il territorio provinciale con i nostri gazebo – commenta il Referente provinciale della Lega Salvini Premier, Stefano Gualandris – andremo innanzitutto avanti con l’importante raccolta firme per chiedere al Governo centrale l’aumento del numero di medici di base in Lombardia. Sarà inoltre l’occasione per fare un po’ di chiarezza, anzi per una vera e propria operazione verità, visto che il PD annuncia un’analoga mobilitazione per gettare fumo negli occhi e cercare di scaricare sulla Regione Lombardia, che purtroppo ribadiamo non ha alcuna competenza sui medici di base, la genesi di questa grave emergenza, di questa carenza dei medici di base sul territorio lombardo».

“La verità è agli atti, è nero su bianco: negli ultimi dieci anni i Governi, quasi tutti a trazione PD, hanno inferto insensati tagli da 37 miliardi al nostro sistema sanitario – prosegue il Referente leghista – la carenza di medici di base, non ci stancheremo mai di dirlo, è un problema nazionale che non scopre ora il Pd. Per prima Regione Lombardia si è attivata in Conferenza Stato-Regioni per chiedere una immediata riorganizzazione dei tempi e dei modi di lavoro dei medici, orientandoli al lavoro in squadra, all’utilizzo sempre più diffuso della telemedicina e integrandoli con le Case di Comunità che stiamo realizzando. Questa è la ricetta che offriamo a Speranza e alla sinistra per porre rimedio a questo tema, insieme alle tantissime firme che stiamo raccogliendo”.

È anche possibile sottoscrivere la petizione online sul sito www.legalombardasalvini.com.

A tutti i gazebo della provincia sarà possibile anche effettuare il tesseramento per l’anno 2022 per la Lega Salvini Premier.