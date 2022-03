A Luino un nuovo sito web e una nuova app per ridurre le distanze fra Comune e cittadini

Il Comune di Luino si avvia verso una transizione innovativa e informa i cittadini della pubblicazione di un nuovo sito web e della innovativa app “My Luino”.

Il nuovo portale è stato realizzato in conformità alle disposizioni raccolte nelle “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione” divulgate da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale – e rispetta gli standard W3C, per permettere l‘accessibilità e la fruizione dei contenuti anche da parte di utenti disabili.

Con il nuovo sito internet istituzionale e la nuova app “MyLuino”, l’amministrazione luinese intende rendere sempre più semplice ed efficace la comunicazione tra l’ente pubblico e i cittadini.

L’app è dotata di un’interfaccia dal design accattivante e moderno, di collegamenti rapidi e strumenti di facile reperimento, per mettere il Comune a servizio della cittadinanza. Pur mantenendo la sua facilità di utilizzo per qualsiasi tipo di utenza, questa nuova app presenta tanti strumenti innovativi: dalla possibilità di effettuare segnalazioni online per danneggiamenti e guasti, a quella di ricevere notifiche push per essere informati su manifestazioni e iniziative culturali; dalla geolocalizzazione degli eventi, agli avvisi per allerta meteo, per le emergenze e per ricordare il calendario della raccolta differenziata dei rifiuti.

Ma non solo, il cittadino potrà trovare informazioni sugli orari e sulla dislocazione degli uffici pubblici, delle associazioni sportive, culturali, sociali presenti sul territorio. Le attività commerciali potranno mettersi in vetrina ottenendo un’interazione immediata con la propria clientela, si potranno ricevere informazioni sulla chiusure di strade, modifiche e limitazioni alla viabilità o chiare indicazioni per raggiungere luoghi di interesse.

Si potrà scoprire e vivere la città…a portata di clic!

«Il nuovo portale istituzionale e l’app “MyLuino” sono l’inizio del percorso intrapreso dal Comune di Luino allo scopo di vincere la partita per la trasformazione digitale, rinnovando l’impegno a rendere sempre più diretto, inclusivo e partecipato il rapporto con i cittadini», concludono da Palazzo Serbelloni.

La nuova App “MyLuino” si può trovare direttamente su PlayStore o AppStore e si configurerà automaticamente alla lingua impostata sullo smartphone.

Link per il download