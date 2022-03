I Maestri del lavoro ricevuti dal nuovo prefetto

Una rappresentanza del consiglio direttivo del consolato dei Maestri del lavoro, guidata dal console Emilio Frascoli, è stata ricevuta a villa Recalcati dal nuovo prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello. Durante l’incontro, Frascoli ha presentato al prefetto appena insediato le attività portate avanti dai maestri del lavoro, lo spirito che li anima e le finalità educativo-sociali dei loro interventi, in particolare la testimonianza formativa nelle scuole e nel mondo del volontariato.

Il Consolato nato nel 1955 ad oggi conta 124 iscritti. Recentemente è stato rinnovato il consiglio per il prossimo quadriennio e creato un gruppo scuola. In accordo con UST i Maestri del lavoro stanno incontrando diversi studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza delle modalità di relazione tra gli individui, i gruppi, le associazioni e la società civile perché «solo attraverso un desiderio comune di reciproca stima, conoscenza e rispetto è possibile l’aggregazione produttiva e il raggiungimento di grandi traguardi».

Ha indicato inoltre due problemi che gli stanno particolarmente a cuore: il disagio giovanile e la sicurezza sul Lavoro.

Emilio Frascoli a sua volta ha offerto la disponibilità a collaborare precisando che la commissione nazionale scuola-lavoro sta ultimando dei pacchetti formativi sulla sicurezza da proporre e discutere con gli studenti di vari ordini e grado. La Federazione parte dal presupposto che bisogna parlare di sicurezza a partire dall’ambiente domestico, della scuola e del mondo del lavoro. Il Prefetto ha offerto disponibilità e collaborazione per le necessità del Consolato e attenzione verso i Mdl nelle varie manifestazioni istituzionali.

Il Consiglio per il nuovo quadriennio è cosi costituito: Emilio Frascoli è stato riconfermato console per un secondo mandato, così come Luigi Taglioretti riconfermato vice console. I nuovi consiglieri sono: Vincenzo Agrifoglio, Ennio Calderara, Gaudenzia Gessaghi, Remo Mognon, Marcello Re, Adriano Roman, Anna Roni. Infine, Mario Bondi tesoriere e Giorgio Montalbetti revisore dei conti.