In marcia per la pace da Luino a Germignaga

«Per dire “No“ alla guerra e ai governi autoritari che la alimentano. Per essere al fianco del popolo ucraino, al popolo russo che sta manifestando contro la guerra e a tutti i popoli che subiscono la guerra. Per un’economia di giustizia e per un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità, la cooperazione e la pace». Questo il messaggio degli organizzatori della macia per la pace in Ucraina che si terrà domenica prossima, 6 marzo, a Luino.

L’appuntamento è per le 17.00 al Parco a Lago di Luino: i partecipanti seguiranno il lungolago per arrivare a Germignaga presso la Colonia elioterapica.

Il termine della manifestazione è previsto per le 18.15.

La Croce Rossa di Luino e Valli, per il tramite della Croce Rossa Nazionale, promuove una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Ucraina.

Di seguito il link per chiunque volesse partecipare concretamente a questa campagna d’aiuto immediato http://dona.cri.it/emergenzaucraina