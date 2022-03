A Masnago un omaggio per il centenario di Pier Paolo Pasolini

L’Atelier Aperto di Giorgio Presta, in via Amendola 27 a Masnago ospiterà nella serata di sabato 5 marzo alle 20.30 “Dalle ceneri alla Croce, omaggio per i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini”.

Con l’introduzione di Giuseppe Battarino, la serata includerà molti ospiti importanti che daranno vita a questo spettacolo di lettura poetica dedicata a Pier Paolo Pasolini, poeta, regista e scrittore che ha rivoluzionato l’arte della scrittura e del cinema, diventando così una figura tra le più rappresentative della 2° metà del ‘900: Dino Azzalin, Xania Bellinzani, Jane Bowie, Adriana De Carvalho Masi, Maria Elena Danelli, Nicola Tosi, Sandro Sardella e Christopher Wood.

In occasione del centenario della sua nascita, Gaetano Blaiotta, omaggerà il grande poeta con il trittico dedicato al Vangelo secondo Matteo e con un video a cura di Alberto Frigo. Un lavoro che nasce da vari viaggi sia a Matera che nella Magna Grecia, in compagnia di Chris Wood e M.Elena Danelli, a Roma, percorrendo le periferie e borgate della città che furono luogo di ispirazione e delle riprese di alcuni dei film di Pasolini, e per finire al cimitero Acattolico sulla tomba di Gramsci.

Evento ad invito con prenotazione obbligatoria ai numeri 3285768391 – 3802954580.