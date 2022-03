Maxi intervento nei boschi sopra Luvinate: “Piante tagliate per il bene del Campo dei Fiori”

Sta destando molta curiosità il vasto intervento di taglio alberi che in questi giorni sta interessando i boschi di Luvinate sopra il sentiero 10 all’altezza del Poggio. In una vasta porzione di terreno, infatti, sono attive motoseghe e camion generando interesse e qualche apprensione tra chi quelle zone le vive, con diverse segnalazioni che hanno raggiunto sia l’ente Parco e sia VareseNews.

Proprio dal Parco del Campo dei Fiori fanno sapere che quello in corso è un vasto intervento in un’area privata che, complessivamente, interesserà 10 ettari di bosco in quattro diversi lotti. Lavori che sono già partiti in una zona piuttosto isolata ma che adesso, avendo raggiunto uno degli itinerari più frequentati del parco, è sotto gli occhi di tutti.

«Dobbiamo uscire da un equivoco -dice il direttore del Parco, Giancarlo Bernasconi-: interventi come questi sono fatti per salvare il bosco. Le piante nascono, crescono e muoiono e quando non si interviene in un’area per decenni poi bisogna farlo in maniera decisa». Un bosco che a prima vista può sembrare rigoglioso, infatti, può nascondere molte insidie: alberi morti e caduti che possono diventare combustibile per gli incendi oppure detriti pronti ad essere trascinati a valle con le piogge più intense. «Tagliare le piante è quindi un elemento previsto nell’economia del bosco -continua Bernasconi- e in interventi vasti come questo c’è tutto uno studio ad hoc e una valutazione preventiva. Però bisogna tenere presente che gli interventi nei boschi sono come un cantiere in una casa: bisogna aspettare la fine dei lavori per capire l’effetto conclusivo dell’intervento».

In ogni caso il Parco tiene gli occhi aperti e ad esempio, proprio sul cantiere in questione, c’è stato un sopralluogo dei tecnici ad inizio settimana per verificare l’andamento dei lavori. In tutto questo comunque le segnalazioni degli utenti sono sempre importanti: agli uffici del Campo dei Fiori ne arrivano circa 200 all’anno e consentono di verificare che gli interventi -sia privati che pubblici- siano stati effettuati correttamente. E quando non è così «ci sono le multe e i rimboschimenti».