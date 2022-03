Nuoto: quasi 100 atleti in vasca per il Trofeo “Città di Saronno”

Dopo la pausa imposta dalla pandemia nel 2021, il nuoto Fisdir torna a Saronno, in provincia di Varese. L’impianto di via Miola, fresco di ristrutturazione, ospiterà domenica (27 marzo) la 12esima edizione del meeting dedicato alla città e rivolto agli atleti con disabilità intellettivo relazionale. L’evento si sarebbe dovuto svolgere a gennaio, ma la situazione sanitaria ancora problematica aveva causato il rinvio.

Le sfide saranno valide per la Nord Cup (il circuito regionale di Fisdir) e saranno riservate al solo settore Promozionale. Vi parteciperanno 96 ragazzi, portacolori di 11 società lombarde. Ottimi numeri, soprattutto se si considera che il movimento promozionale è stato quello più penalizzato dalla pandemia, mentre gli agonisti hanno avuto maggiori possibilità di nuotare.

In acqua si vedranno anche 10 atleti della Rari Nantes Saronno, il team organizzatore. «Siamo felicissimi di tornare in cabina di regia – commenta la presidente, Chiara Cantù – e di dare ai nostri ragazzi la possibilità di gareggiare in casa. Ognuno di loro potrà essere accompagnato da una persona, per cui avranno un bel tifo. Appuntamenti come questo sono fondamentali anche per la promozione dello sport sul territorio».

Lo start alle prime gare alla piscina comunale verrà dato alle ore 15. Sono previste prove sui 25 metri, sui 50 e staffette. Poi, dopo le 17, spazio alle premiazioni. «Avendo a disposizione mezza giornata, quest’anno abbiamo deciso di concentrarci solo sul settore Promozionale», spiega la presidente. Sarà quindi un’edizione meno frenetica rispetto alle precedenti, ma con l’entusiasmo di chi aspetta da due anni di ritrovarsi.