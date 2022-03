PINKO Denim: il must per la Primavera 2022

Denim non vuol dire soltanto jeans, e PINKO lo sa bene: il noto brand italiano, amato per le sue collezioni di abbigliamento donna iper femminili e versatili, seduce e conquista la primavera in arrivo con capi cool, tutti rigorosamente in denim.

Le proposte per la prossima stagione, infatti, ci riportano ai primi anni 2000, dove la moda era divertimento e sperimentazione allo stato puro, tutta fatta di denim, dalla testa ai piedi.

Una visione, quella di PINKO, che sembra uscita da un sogno, dove la forza carismatica e magnetica del tessuto più amato di sempre incontra dettagli sorprendenti. Layering dal touch Seventies, con linee flared, nuances iconiche e texture scintillanti, dove abiti, tute, giacche, giubbotti e camicie tornano protagoniste e la femminilità della donna PINKO si fa misteriosa, in un mix tra realtà e fantasia che ruba il cuore, o almeno un pezzetto.

Insomma, non c’è stagione o moda temporanea, non esiste contesto né occasione che faccia sentire fuori luogo questo tessuto unico. Il denim è una texture iconica, simbolo dell’estate ma da indossare sempre, qualunque cosa si abbia in programma. E PINKO sa bene come esprimere al meglio tutte le sue potenzialità.

Come abbinarlo? Semplice.

Optando per un total look, la scelta ricade sulla tuta: corta o lunga, è il pezzo forte di stagione. Per essere eleganti, invece, si può abbinare il denim a bluse raffinate, oppure indossarlo insieme a una giacca smoking per un look da ufficio casual chic.

I capi in denim della nuova collezione 2022 sono un invito esplicito a giocare e inventare le proprie regole, per dare inizio alla primavera sentendosi semplicemente irresistibili.