Quattro persone coinvolte in un incidente fra auto a Gallarate

Diverse persone sono rimaste ferite questa mattina, mercoledì 9 marzo a Gallarate per un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto in via Adige attorno alle 7.

Quattro in tutto le persone coinvolte che hanno necessitato di cure medica, di cui tre finite in pronto soccorso in codice giallo. Si tratta di tre uomini di 37, 39 e 51 anni.

Sul posto due ambulanze della Croce rossa italiana di Busto Arsizio e Gallarate.