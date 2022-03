Ride4ukraine: in bicicletta per Luino per dire “no” alla guerra in Ucraina

La squadra di ciclismo luinese Team 3VL ha organizzato per domenica 20 marzo una pedalata con raccolta fondi a scopo benefico per dire tutti insieme “No” alla guerra in Ucraina.

Il ritrovo dell’evento #RIDE4UKRAINE è previsto alle 9:30 in piazza Marconi a Luino di fronte al ristorante Al Branca, luogo simbolo per la città lacustre, da cui ha preso il via la grande raccolta di beni a sostegno della popolazione ucraina grazie alla famiglia Oleskay.

Il giro in bicicletta prevede il passaggio sul lungolago di Luino verso Colmegna, poi si proseguirà salendo dal “Colmegnino” in direzione di Dumenza. L’arrivo finale sarà ad Agra dove ci si fermerà presso il monumento ai caduti per una sosta in ricordo anche delle guerre passate.

«Al ritrovo è gradita la presenza di tutti – fanno sapere dal Team 3VL – ciclisti, runner, persone a piedi.. lo scopo è quello di raccogliere il più possibile da donare per una buona causa».

Il ricavato sarà devoluto all’associazione di Gallarate “Regala un Sorriso” che si occupa di aiutare i bambini ucraini.

Ulteriori informazioni si possono trovare sulla pagina Instagram del TEAM 3VL https://www.instagram.com/team3vl/?hl=it o telefonicamente ai numeri 328 65 31 793 (Andrea) e 348 31 26 721 (Vincenzo)