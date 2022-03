A Samarate screening gratuiti per prevenire il tumore al seno

Mai sottovalutare l’efficacia a prevenzione, anche in un periodo come quello che stiamo vivendo dove il Covid-19 fa da padrone.

Samarate lo sa bene e, con lo stato di emergenza agli sgoccioli, oggi giovedì 31 marzo, ha organizzato un primo appuntamento tra visite e screening senologici gratuiti alla farmacia di Verghera, supportata da Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori, ndr) e dalla fondazione Lidia Paiusco Introini, in prima linea nella ricerca scientifica oncologica.

La farmacia ha infatti predisposto uno spazio per ricevere una quindicina di donne che hanno voluto cogliere quest’occasione.

Nicoletta Alampi, assessora ai Servizi Sociali, ha rimarcato l’importanza del lavoro di sensibilizzazione e prevenzione che Lilt fa sul territorio dal 1999: «Mi rivolgo ai giovani: spesso si è convinti di essere invincibili, ma è importante entrare nell’ottica che queste giornate dedicate ai controlli gratuiti sono importantissime. Quindi è importante ritagliarsi del tempo per la propria salute: io, il sindaco Enrico Puricelli e l’amministrazione comunale continueremo a essere presenti e attenti».

La prevenzione può salvare la vita

Ora che sono tornate le condizioni per riprendere a pieno regime le attività di prevenzione, la dottoressa Rita Fantasia, responsabile della sezione Lilt di Gallarate ha sottolineato l’importanza della prevenzione: «La salute è un bene preziosissimo. Per questo siamo attivi nelle scuole, per parlare di educazione alimentare e dei danni del fumo, ad esempio».

La prevenzione, nella maggiorparte dei casi, è il primo modo per contrastare il tumore: «I ritardi dei controlli dopo l’emergenza avranno delle conseguenze, che si vedranno tra qualche anno, a conferma di quanto sia necessario essere attenti per garantire, se necessario, un approccio immediato. E, quindi, salvare vite».