Sparisce con la figlia, denuncia di scomparsa a Somma Lombardo

Affitto disdetto, utenze della luce staccate, come il gas, porta di casa chiusa a doppia mandata e poi più nessuna notizia. Così l’ex marito di Annalisa L. (residente a Olgiate Molgora) ha denunciato la scomparsa della donna e della figlia di 9 anni che stava con lei ai carabinieri di Somma Lombardo (dove l’uomo risiede).

La notizia della scomparsa, pubblicata sulla pagina Facebook della prefettura di Lecco è stata rilanciata dal Corriere della sera che ha ricostruito gli ultimi frangenti della coppia, che ha in tutto tre figli. A giorni si sarebbe dovuta tenere l’udienza dal giudice proprio per l’affidamento della bimba, ma da una decina di giorni, delle due, non vi è più traccia tanto che l’ex compagno della donna si è rivolto all’Arma.

La prefettura di Lecco ha diramato l’identikit: Annalisa L., classe 1983, è alta 1.75, corporatura esile, capelli castani ed occhi azzurri, presenta diversi tatuaggi in particolare uno raffigurante un “serpente” sul dito anulare della mano sinistra ed un altro sulla spalla destra.

La piccola, classe 2012, è alta circa 135 cm, pesa circa 35 Kg, corporatura esile, capelli lunghi di colore castano chiaro, occhi di colore azzurri, carnagione chiara.

Chi può fornire contributi utili alle ricerche, è pregato di contattare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco (0341 2621 o, in alternativa il 112)