Il sindaco di Somma dopo l’aggressione alla Croce Rossa: “Solidarietà e riconoscenza”

«Piena e totale solidarietà vicinanza e riconoscenza per gli operatori della Croce Rossa del Comitato di Gallarate che hanno subìto l’ennesima aggressione» dice Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo.

Da primo cittadino del territorio in cui opera la Croce Rossa di Gallarate, nonché del Comune dove è avvenuta la (ultima) aggressione, Bellaria si dice «veramente dispiaciuto per quanto accaduto, li ringrazio naturalmente per il prezioso compito che svolgono quotidianamente per garantire tutela assistenza a tutti i cittadini in questo caso di Somma Lombardo ma anche di tutto il comprensorio di Gallarate».

«Ringrazio anche per lo stile con cui hanno fatto fronte a questo increscioso accadimento uno stile fatto dai toni appunto rispettosi, dicendo anche che si risponderà con la presenza ancora solidale nei confronti di tutti. Credo che dobbiamo prendere esempio soprattutto da questo atteggiamento e lavorare perché siano messi nelle condizioni di operare in piena sicurezza».