Tamponamento a catena in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio

Incidente in A8 attorno alle 14,45 di oggi, mercoledì, nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio, in direzione Varese. Traffico bloccato a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno tre veicoli proprio nel tratto in cui la carreggiata si restringe nel tratto dei ponti di Olgiate Olona. Sul posto due ambulanze, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Olgiate Olona. Tre i feriti.

Il traffico è rallentato e il tratto si percorre su una sola corsia.