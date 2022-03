In una pagina ciò che c’è da sapere per offrire e chiedere aiuto per i profughi ucraini a Varese

L’accoglienza nella città di Varese nei confronti dei rifugiati ucraini ha una email personale: ucraina@comune.varese.it. È questo il primo punto di riferimento per chi vuole offrire alloggio o comunque accogliere cittadini ucraini in città, ma anche quella a cui chiedere le informazioni sull’argomento.

A spiegarlo è VareseInforma, il sito informativo del comune di Varese, che nell’articolo specifico oltre ad indicare che la mail è utile per “info h24” allega anche un primo foglio, in italiano e ucraino, per fornire le prime indicazioni per gestire l’ospitalità in questa fase di emergenza da parte dei cittadini, e per formalizzare la presenza di cittadini ucraini sul territorio, aggiungendo come “Nei prossimi giorni, anche a seguito delle indicazioni che verranno fornite da Stato e Regioni provvederemo a dare ulteriori informazioni sui temi connessi (accoglienza, sanità, scuola, ecc.)”.

In particolare, chi ha la possibilità di mettere a disposizione un alloggio o intende manifestare la disponibilità ad accogliere cittadini ucraini, può inviare la propria segnalazione all’email ucraina@comune.varese.it allegando il modulo accoglienza compilato.

Nel foglio-vademecum che VareseInforma pubblica, ci sono le prime indicazioni per gestire l’ospitalità in questa fase di emergenza da parte dei cittadini che si stanno spontaneamente offrendo per accogliere cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

LE PRIME INDICAZIONI PER CHI ARRIVA A VARESE

Cosa deve fare un cittadino Ucraino arrivato in Italia (Varese)?

Occorre inviare una email all’indirizzo: immigrazione.va@poliziadistato.it, indicando come oggetto “UCRAINA – accoglienza presso…”.

Nella mail è necessario indicare/allegare:

– l’indirizzo in cui si è ospitati e un numero di cellulare italiano con il quale poter comunicare;

– copia del passaporto o di altro documento equipollente dei cittadini ucraini;

– se si è ospitati da un privato: copia del documento di identità della persona che da accoglienza.

N.B.: TUTTI GLI ALLEGATI IN PDF!

Chi contattare per informazioni/orientamento?

Servizi Sociali del Comune di Varese di Via Orrigoni, 5, 21100 Varese (VA) ai seguenti recapiti per seguire la procedura corretta a regolarizzare la loro posizione:

Telefono: 0332 241111 nelle seguenti fasce orarie:

• Da Lunedì a giovedì: 8:30 – 12:30 / 14.30 – 16.00

• Venerdì: 8:30 – 12:00

Email: sociali@comune.varese.it

Se ci sono bambini che necessitano di iniziare a frequentare la scuola a chi posso rivolgermi?

Occorre contattare i Servizi Educativi del Comune di Varese di Via Ernesto Cairoli, 6, 21100 Varese (VA) ai seguenti recapiti per attivare la procedura corretta a regolarizzare l’inserimento scolastico

Telefono: 0332 255001 nelle seguenti fasce orarie:

• Da Lunedì a Giovedì: dalle h. 8:00 alle h. 13:00 e dalle 13:30 alle 15:30

• Venerdì: dalle 8:00 alle 13:00

Email: educativi@comune.varese.it