Un librogioco nel parco Pineta per conoscerlo divertendosi

Dopo il successo del Librogame Ambientato “La selva del fato”, che si sviluppa nell’area del Parco Pineta limitrofa al Centro Didattico di Tradate, la cooperativa AstroNatura presenta un nuovo Librogame Live: “La Prima dello Stagno”. L’avventura, che si articola nel cuore del Parco Medio Olona, è dedicata ai più piccoli visitatori e alle loro famiglie; il Librogame si potrà giocare in qualsiasi momento, direttamente con il proprio dispositivo mobile.

Appuntamento per domenica 3 aprile: dalle 14.30 gli operatori di AstroNatura aspettano i partecipanti con gadgets e sorprese per presentare in anteprima il nuovo Librogame. La partecipazione è gratuita senza prenotazione.

Grazie al Librogame i bambini vengono coinvolti nel “libro-gioco” trasformando una semplice passeggiata nel bosco in un’avventura che, attraverso prove da superare e indovinelli, permetterà di scoprire il territorio del Parco Medio Olona. Punto di partenza l’Area parcheggio in prossimità dell’impianto di fitodepurazione di via per Fagnano a Gorla Maggiore (non lontano della rotonda – incrocio con via per Solbiate).

COS’È UN LIBROGAME

Un LibroGame Ambientato, o Live, è un librogame che si gioca in un ambiente reale, utilizzando un dispositivo mobile (smartphone o tablet). Basandosi sulla tecnologia delle Progressive Web App (PWA) è possibile portare l’esperienza anche in quei luoghi dove la rete dati è assente. Nell’area dell’avventura sono presenti QR Code ed elementi interattivi che indirizzano la lettura, permettendo al giocatore di proseguire nella storia, operare le sue scelte e venire sorpreso da situazioni inaspettate.

Nel 2019 l’ipotesi della cooperativa di creare un LibroGame si è concretizzata con “Ranissea – Il periglioso viaggio di una rana”, redatto da Simone Bernasconi e promosso in collaborazione con Parco Pineta e Parco Campo dei Fiori. Nel 2020 l’idea è diventata un progetto (“Librogame ambientati –Generatori di una fruizione immersiva”) grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, a seguito della vittoria nel Bando “AmbiEnte digitale”, nonché al supporto del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. A conclusione dell’iniziativa AstroNatura sarà dotata di un generatore di PWA, che consentirà alla Cooperativa di realizzare in autonomia LibroGame Live per attività didattiche nonché iniziative di promozione fruitiva per le amministrazioni o per i soggetti privati che lo richiederanno.

L’unione tra la redazione dei “libri-gioco” e le esperienze “digitali” compiute da AstroNatura, in occasione della ripresa post-lockdown, ha dato vita ad un proposito estremamente innovativo che prende il nome di “LibroGame Live”. Oggi LibroGameLive è una realtà e un marchio registrato a livello europeo e ha già ottenuto importanti risultati con la prima avventura Librogame Live “la Selva del Fato” pubblicata a Ottobre 2021 e installata nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Altre 4 avventure saranno realizzate all’interno dei PLIS dell’Ambito Territoriale Ecosistemico Insubria-Olona.