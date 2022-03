Violenta aggressione all’alba a Legnano, 18enne in ospedale

Violenta aggressione all’alba di questa mattina, domenica 6 marzo, in via Bellingera a Legnano. La vittima è un 18enne trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano.

Sul posto è intervenuta la volante della Polizia di Stato di Legnano, allertata per schiamazzi. I poliziotti, appena arrivati, hanno subito visto il 18enne con il volto tumefatto. A portare le prime cure al giovane è stata la Croce Rossa di Legnano.

La Polizia di Stato sta indagando per rintracciare l’autore dell’aggressione, fuggito subito dopo, e ricostruire i fatti.