In 1500 alla camminata per la pace di Cassano Magnago

Ben 1.500 Cassanesi hanno partecipato alla “Camminata per la pace” ha donato un altro momento di unità alla città. Il commento del sindaco Nicola Poliseno

«Siamo un popolo che crede nella pace. È chiaro a tutti noi che in questo conflitto vi è un aggressore e un aggredito. Chi subisce l’attacco ha tutto il diritto di difendersi e di essere aiutato nella difesa, ma non possiamo scordare come ogni conflitto sia una ininterrotta scia di sangue, di violenza che si abbatte soprattutto sui civili indifesi».

«Le conseguenze della guerra sono arrivate fino a Cassano Magnago ed è per questo che oggi siamo in tantissimi presenti al Parco della Magana. Proviamo ad immedesimarci con i giovani che stanno scappando dal proprio paese, da un giorno all’altro non possono più fare progetti, devono solo pensare a sopravvivere e come attaccarsi alla vita. Serve quindi l’impegno di tutti noi. Vi dico che fin dai primi giorni di guerra la nostra Città si è attivata, abbiamo costruito un tavolo di coordinamento dell’emergenza ucraina con la Comunità Pastorale, il Comune, il CAV, la Caritas e le scuole per rispondere ai bisogni primari delle donne e bambini che sono arrivati.