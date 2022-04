Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso un figlio durante il parto gemellare

“Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”, con queste parole Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato di aver perso il loro bambino. La coppia aspettava due gemelli e hanno raccontato l’accaduto con un comunicato: “È il dolore più grande che i genitori possano provare”.

L’annuncio: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di nostro figlio.

È il dolore più grande che i genitori possano provare.

Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità.

Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per la loro cura e supporto.

Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile.

Tesoro, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre.Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez“