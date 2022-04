iGV: il turismo è pronto a ripartire

Comunicare che il turismo è pronto a ripartire, far sapere che i Grandi Viaggi è un punto di riferimento nel settore e sostenere tutti gli agenti di viaggio. Sono questi gli obiettivi per i quali sono stati messi a punto e realizzati gli spot pubblicitari di iGV che ormai da qualche settimana sono in onda su diverse reti nazionale. Nei giorni scorsi, per esempio, il claim “i Grandi Viaggi, i giorni più belli dell’anno” è entrato nelle case degli italiani che avevano il proprio televisore sintonizzato sui programmi Rai Che tempo che fa, Domenica in, I soliti ignoti e Kilimangiaro: vuol dire che iGV ha avuto la possibilità di comunicare a milioni di telespettatori.

La campagna pubblicitaria su Sky

Sono due gli spot scelti per questa campagna pubblicitaria, ognuno dei quali della durata di 15 secondi e ambientati in Sicilia e in Sardegna, dove si trovano gli iGV Club. Oltre che in Rai, la pubblicità è in onda sulle reti Sky, e in particolare su Sky Tg 24 e su Sky Sport: nel complesso sono previsti poco meno di 800 passaggi. Ma non è tutto, perché i Grandi Viaggi è anche uno degli sponsor di Pechino Express, una delle trasmissioni tv più amate dal pubblico. Per di più, anche Italia’s Got Talent è stato sponsorizzato, e lo stesso avverrà per diverse gare di Moto GP e di Formula 1. Un’altra novità di iGV è che i siti web degli iGV Club adesso sono più facilmente comprensibili dai turisti stranieri: le informazioni riportate, infatti, sono tradotte in inglese, in francese e in spagnolo.

La Borsa Internazionale del Turismo accoglie i Grandi Viaggi

Nei prossimi giorni i Grandi Viaggi sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo: un appuntamento storico per il settore, che si svolgerà dal 10 al 12 aprile. L’evento è in programma a Milano (per iGV è previsto il padiglione Astoi stand E127), e intende proporre come ogni anno una rassegna completa dell’offerta internazionale, per andare incontro alle esigenze e alle aspettative di tutti gli attori del sistema turismo. Gli espositori potranno approfittare di questa opportunità per creare relazioni e costruire rapporti, catturando l’attenzione dei visitatori con proposte su misura.

Travel Open Village Evolution

Un altro appuntamento a cui prenderà parte i Grandi Viaggi è Travel Open Village Evolution, sempre in programma a Milano, in questo caso solo il 10 e l’11 aprile. Lo scopo è, in ogni caso, quello di far incontrare i principali operatori del settore per metterli in contatto con gli agenti di viaggio, al fine di favorire relazioni e business. Per l’edizione 2022 è previsto l’intervento di relatori che proporranno spiegazioni e approfondimenti.

Mare Italia, l’offerta turistica de i Grandi Viaggi

Per gli iGV Club, i Grandi Viaggi ha predisposto una ricca e interessante offerta turistica, denominata Mare Italia: un’occasione per i turisti che avranno l’opportunità di sperimentare tutti i comfort e i servizi di strutture ricettive che si distinguono dai comuni villaggi turistici per offrire lusso, eleganza e standard di qualità molto più elevati. Sono quattro le strutture a cui ci riferiamo: i villaggi turistici in Sardegna , l’iGV Club Santaclara e l’iGV Club Santagiusta; i villaggi turistici in Sicilia , l’iGV Club Baia Samuele e l’iGV Club Marispica. Chi desidera soggiornare in uno di questi resort può approfittare anche di una promozione valida fino al 30 aprile 2022: se si prenota entro la fine del mese, infatti, sulla quota base solo soggiorno si applica uno sconto del 30%. Blue Summer 2022, inoltre, permette agli adulti che prenotano per due settimane di ottenere il 10% di sconto (oltre a quello del 30%) sulla seconda settimana.

Perché scegliere l’iGV Club Marispica

La poesia dei paesaggi, la vasta disponibilità di servizi per i bambini e per i ragazzi, l’eleganza degli ambienti: sono solo alcuni dei tanti motivi per i quali vale la pena di scegliere l’Igv Club Marispica, una location speciale nella parte più a sud della Sicilia. Spiagge di sabbia candida e natura, ma anche attività da svolgere in compagnia degli animatori: impossibile annoiarsi. Ovviamente tutte le attività sono facoltative: chi ha voglia solo di rilassarsi è liberissimo di farlo! Le camere tra cui scegliere sono quasi 300, tutte con frigo bar, aria condizionata, telefono e tv.

Perché scegliere l’iGV Club Baia Samuele

In Sicilia c’è anche l’iGV Club Baia Samuele, che sorge in uno dei punti più belli della costa siciliana, a pochi passi da località conosciute in tutto il mondo grazie alle meraviglie artistiche del Barocco Siciliano. Le Super Suite offrono vasca idromassaggio e tv collegata a Sky, mentre le Suite propongono colonna idromassaggio in doccia a un salotto con 2 divani letto.

Perché scegliere l’iGV Club Santagiusta

Ci spostiamo in Sardegna per conoscere più da vicino l’iGV Club Santagiusta, struttura a misura di famiglia e ideale anche per i bambini: lo dimostrano il baby e mini club e lo junior e young club, affidati a uno staff professionale e attento che si occupa dei piccoli consentendo ai genitori di godersi qualche ora di relax. Da notare anche la disponibilità del servizio medico e pediatrico ambulatoriale, così da garantire la massima sicurezza. Per i più grandi, poi, c’è solo l’imbarazzo della scelta fra il bazaar boutique, la galleria d’arte e il piano bar. La spiaggia di questa struttura regala colori e atmosfere esotiche, ed è dotata di lettini, sdraio, ombrelloni e bar.

Perché scegliere l’iGV Club Santaclara

Ovviamente, l’iGV non è da meno degli altri tre. Chi lo sceglie può immergersi in un contesto naturale quasi unico e incontaminato, con il mare che digrada dolcemente e consente a grandi e piccini di fare il bagno in maniera sicura. Dalla struttura, la spiaggia può essere raggiunta con facilità in dieci minuti a piedi, anche se è sempre disponibile il servizio navetta.

In Calabria: l’iGV Club Le Castella

Per il Club Vacanze Le Castella , che si trova in Calabria, i Grandi Viaggi prevede invece una promozione a parte: si chiama Best Prices 2022 ed è attiva fino al prossimo 30 aprile, consentendo di usufruire del 30% di sconto con una quota soggiorno adulti pari a 613 euro. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per poter scoprire questo gioiello della costa ionica. Molte camere permettono perfino di ammirare il Castello Aragonese che definisce il paesaggio del mare. Infine, le buone forchette troveranno qui pane (e non solo) per i propri denti, sia nel ristorante centrale con proposte a buffet che nel ristorante a mare.

Le proposte di iGV per l’estero

Oltre che in Italia, i Grandi Viaggi propone soluzioni imperdibili anche per molti Paesi esteri, dal Kenya al Qatar, dalle Seychelles alle Maldive: contesti esotici e spettacolari, con spiagge da sogno e strutture ricettive che offrono tutti i comfort desiderati. Per saperne di più basta fare riferimento al sito Igrandiviaggi.it, che permette di conoscere tutte le destinazioni.

i Grandi Viaggi: scopri di più su questo mondo

I turisti che non vedono l’ora di conoscere le bellezze italiane e internazionali possono trovare un prezioso punto di riferimento in iGV. Che si abbia voglia di mare o di montagna, poco importa: dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, dagli Emirati Arabi Uniti al Massico, i Grandi Viaggi assicura competenza e professionalità per esperienze di viaggio uniche e una programmazione accurata e meticolosa, operando in qualità di tour operator e di agenzia di viaggi.