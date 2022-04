A Masnago arriva l’Allianz, la Openjobmetis vuole “assicurarsi” la salvezza

Il brutto stop interno patito domenica sera contro Treviso ha fatto riaccendere le spie dell’attenzione sul cruscotto della Openjobmetis Varese. Con 22 punti in carniere e cinque partite ancora da disputare, i biancorossi temono di essere nuovamente coinvolti nella lotta salvezza visto che si trovano all’interno di un’amplissima fascia di campionato dove tutto può ancora accadere.

Una fascia che comprende anche l’Allianz Trieste, ospite a Masnago mercoledì 13 (si gioca dalle 19,30) nel recupero della 16a giornata di campionato (prima di ritorno), sospesa in toto a gennaio a causa del covid. I giuliani, dopo una lunga serie di sconfitte, si sono risollevati proprio domenica, espugnando il campo della Unahotels Reggio Emilia al termina di una partita particolare: 103-109 dopo ben due tempi supplementari, con cifre pazzesche per diversi giocatori. Tra di loro il play reggiano Cinciarini autore di un’altra tripla doppia (23 punti, 11 rimbalzi, 12 assist) e soprattutto Adrian Banks che ha segnato 36 punti (10/18 dal campo) con 12 rimbalzi.

Banks è senza dubbio il più atteso tra i tanti ex varesini che oggi vestono la canotta di Trieste: al bomber di Memphis (e a quello dei suoi compagni di allora) sono legati i rimpianti per lo scudetto sfumato (in modo illegale, vista la revoca alla vittoria della Mens Sana) del 2013. La guardia, che poi tornò alla Cimberio a fine novembre della stagione successiva, non ha mai nascosto il suo affetto (ricambiato) verso la Città Giardino e sarà accolto indubbiamente con tutti gli onori. Magari sperando in una prestazione “meno performante” rispetto a quella appena citata contro Reggio Emilia. Saranno comunque tanti i volti noti in maglia Allianz: da Fabio Mian a Daniele Cavaliero, dal gm Mario Ghiacci a Jason Clark, la guardia titolare della stagione poi sospesa per il covid (fu, allora, il primo straniero del campionato a riparare negli USA all’inizio della pandemia).

La Openjobmetis, scottata dal KO con la Nutribullet, dovrà essere abile a recuperare le forze fisiche e mentali: la squadra è stanca, come ha detto lo stesso Roijakkers, ma è anche vero che pure Trieste non sarà freschissima vista la maratona di tre giorni prima. Il coach olandese dovrà ritrovare quella bacchetta magica con cui ha condotto Ferrero e compagni nei suoi tre mesi in biancorosso, cercando di non fermarsi sul più bello: una delle soluzioni potrebbe essere quella di allungare le rotazioni, dando più spazio allo stesso capitano ma anche a Reyes e Caruso per non arrivare ai minuti finali con i titolari spremuti al massimo. «Dobbiamo resettarci dopo la sconfitta con Treviso e fare tesoro degli errori di domenica, ma siamo contenti perché possiamo tornare subito in campo – spiega alla vigilia Giovanni De Nicolao – Trieste è una buona squadra che ha allungato la rosa con Clark ma noi dovremo essere bravi a usare la nostra intensità e a fare il nostro gioco contro di loro».

La Openjobmetis si è allenata regolarmente al palazzetto in previsione di un match davvero delicato: l’unico giocatore acciaccato resta Matteo Librizzi che è stato comunque impiegato domenica e che sta migliorando la condizione della sua caviglia non al 100%. La Allianz invece ha raggiunto Varese già al lunedì e oggi (martedì) ha svolto una seduta sul parquet del Campus agli ordini di coach Franco Ciani. All’andata ci fu un bel colpo esterno della squadra allora allenata da Vertemati, con Ale Gentile grande protagonista. Entrambe le formazioni, dicevamo, vogliono uscire dalla zona calda della graduatoria dove Cremona – battuta sul filo di lana da Tortona – appare davvero appesa a un filo. Un po’ tutte quindi fanno la corsa sulla Fortitudo, andata KO di misura a Venezia e, a quanto pare, alle prese con qualche problema di liquidità che ha spinto i giocatori ad alzare la voce. Ma sarebbe un delitto attendere eventuali disgrazie altrui (e non sembra nemmeno nelle corde di questa squadra e di questa società).

