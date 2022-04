A Menaggio incendio all’esterno della villa del presentatore Solovyev, la voce di Putin

I Vigili del fuoco di Como sono intervenuti questa mattina a Menaggio, sul lago di Como, in località Loveno, per un incendio che ha interessato una villa di proprietà di Vladimir Solovyev, il famoso presentatore televisivo russo noto per essere un sostenitore di Putin e per la sue posizioni di aperto sostegno alla guerra contro l’Ucraina.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incendio doloso, dal momento che per appiccare il fuoco sarebbero stati usati degli pneumatici, dati alle fiamme vicino alla villa che al momento è in ristrutturazione.

La villa al momento è sotto sequestro a causa delle sanzioni di cui sono oggetto diversi oligarchi russi anche in Italia, tra i quali risulta appunto Solovyev.

I Vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme e ora si indaga per capire le responsabilità di questo gesto. I Carabinieri stanno visionano le immagini delle telecamere puntate sulla villa e nell’area circostante.