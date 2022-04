Il mercato in trasferta piace e funziona: a Tradate tanta gente alle bancarelle tra le case

Nessun problema, nemmeno di viabilità, per il mercato di Tradate che oggi, giovedì 7 aprile, si è svolto in una collocazione diversa da quella abituale, a causa del temporaneo trasferimento per lasciar posto alle attrazioni del Luna park che prenderà il via domani.

Galleria fotografica Tradate - Il mercato "in trasferta" 4 di 11

Tra le bancarelle, allestite nella zona residenziale tra le vie Isonzo, Pisacane e Tagliamento, il consueto affollamento e una generale apprezzamento per la nuova “location”.

«E’ molto bello qui – ci dice la signora Luciana, che accompagnata dal marito è in coda davanti al banco del pesce – A differenza del piazzale qui c’è verde, si sentono gli uccellini cantare e sei lontano dal traffico. Ci vuole un pochino di più ad arrivare, ma si fa una passeggiata in un quartiere nuovo e molto piacevole».

Tra i più contenti i residenti della zona, come Giuseppe spedito dalla moglie a comprare frutta e verdura: «Abito qui e non mi sembra vero scendere da casa e trovare tutto a portata di mano».

Anche sul fronte traffico non si sono registrati problemi e la Polizia locale ha presidiato per tutta la mattina l’accesso al mercato.

Le bancarelle si ritroveranno giovedì prossimo – 14 aprile – nella stessa collocazione. Poi torneranno nel piazzale.