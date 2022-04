MV Agusta, doppio appuntamento iridato tra Moto2 e Supersport

Giornate intense per il lato sportivo di MV Agusta e per i tanti tifosi che la casa della Schiranna vanta a Varese, in Italia e ai quattro angoli del globo. Nello stesso fine settimana – da oggi, venerdì 22, a domenica 24 – sono infatti in programma sia l’appuntamento con il Motomondiale sia quello con la Superbike-Supersport e in entrambi i casi le moto varesine saranno in pista.

MOTOMONDIALE A PORTIMAO

Prende il via dal Portogallo la stagione europea del Mondiale dopo gli appuntamenti in Asia (Losail, Mandalika) e America (Termas de Rio Hondo e Austin). Il circuito prescelto per la quinta gara 2022 è quello di Portimao dove il team Forward arriva con la convinzione di poter almeno ripetere quanto fatto in Texas quando Marcos Ramirez ha sfiorato la top ten e portato a termine la prima prova convincente per MV in questo campionato. «Conosco bene il tracciato di Portimao e mi piace molto» ha spiegato Ramirez dopo il GP delle Americhe facendo sperare in un risultato anche questa volta.

Importante, sia per la fiducia sia per affrontare al meglio la bagarre in partenza, riuscire a entrare nella Q2, una situazione che vale ovviamente sia per lo spagnolo sia per Simone Corsi, ancora a secco di punti in classifica. Il romano ci ha abituato a crescere con il passare delle gare, vedremo se il ritorno in Europa lo agevolerà.

Per il resto sarà interessante vedere come si comporterà a Portimao Tony Arbolino: il pilota di Garbagnate Milanese ha vinto in Texas ed è salito al terzo posto in classifica a due soli punti dal giapponesi Ogura. Più lontano invece il leader della graduatoria, Celestino Vietti. La gara di Moto2 sarà alle 15,30 ora italiana di domenica 24.

Anche in MotoGP l’attesa è altissima tra i tifosi italiani dopo che Enea Bastianini ha conquistato Austin e portato la sua Ducati in testa a un campionato “speciale”: dopo 4 gare infatti le moto giapponesi sono ancora senza vittorie poiché oltre a “Bestia” (due successi) gli altri trionfi sono stati marcati da Ktm (Oliveira) e Aprilia (A. Espargaro).

SUPERSPORT AD ASSEN

Secondo appuntamento iridato invece per i campionati delle derivate di serie che si sono date appuntamento in Olanda, sulla celebre pista di Assen. Qui il Reparto Corse MV schiera le due moto già utilizzate nella prima gara di Aragona. La speranza principale per le moto di Varese sono riposte nel finlandese Niki Tuuli, ottimo quinto in classifica (6° e 5° nelle due gare spagnole) con la nuovissima F3 800 RR che ha mostrato subito un buon potenziale. Il secondo pilota MV, il giovane turco Bahattin Sofuoglu è andato a punti in entrambe le gare di Aragon e vuole ripetersi in Olanda. Intanto è in testa alla graduatoria dei piloti iscritti al WSC, World Supersport Challenge.

Le due gare della SSP, sulla distanza dei 18 giri, andranno in scena sabato alle 15,15 e domenica alle 12,30.