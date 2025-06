Per Leonardo Abruzzo si aprono le porte del Motomondiale

Il circuito olandese di Assen è considerato, nel mondo del motociclismo, una vera e propria “università” e pure di quelle antiche visto che venne costruito esattamente a un secolo fa, nel 1925, per essere inaugurato l’anno successivo.

Un luogo speciale, quindi, che si appresta a vivere il prossimo Gran Premio d’Olanda, una gara che sarà anche significativa per il motorismo del Varesotto. Ad Assen infatti esordirà nel Motomondiale il giovane Leonardo Abruzzo, originario di Castellanza e già vicecampione italiano di Moto3.

Proprio la terza categoria iridata, la Moto3, sarà il palcoscenico sul quale vedremo il 18enne pilota, ingaggiato dal team MLav per sostituire l’infortunato Vicent Perez che ha riportato una frattura alla mano a causa di una caduta al Mugello. Per Abruzzo – supportato da AM Sport Racing – ci sarà quindi a disposizione una Honda NSF 250R.

La notizia ha raggiunto Leonardo in Spagna dove stava svolgendo una sessione di allenamenti (in questa stagione sta disputando la JuniorGP, il mondiale giovanile): è stato il suo coach, Nico Ferreira, a comunicare questa “promozione” nel Motomondiale. «Quando si realizza un sogno si prova una sensazione particolare – ha spiegato il pilota castellanzese – in un battito di ciglia ti passano alla mente tutti gli anni e i sacrifici fatti da me e da tutta la mia famiglia È un giorno speciale».

Ora però tutta l’attenzione di Abruzzo e del suo entourage si sposta su Assen dove il GP si disputerà domenica 29 giugno (anche l’appuntamento olandese si è dovuto uniformare al calendario internazionale: fino a pochi anni fa il GP si correva al sabato). «Sono consapevole di andare su una pista che non conosco e con un team diverso ma sarò impegnato con i migliori del mondo; me la voglio godere fino alla fine».