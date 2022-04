Schianto contro un albero a Brinzio: auto distrutta

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 9 aprile, a Brinzio, sulla strada provinciale appena prima dell’ingresso in paese.

Due le persone a bordo, entrambe ferite in modo non grave, mentre l’auto è andata in gran parte distrutta. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanza e polizia locale.